Che per il centrocampista della Juventus Emre Can non sia un buon periodo è risaputo: a causa dell'esclusione dalla lista Champions e le poche presenze totalizzate in questa stagione, il tedesco ha avuto più volte modo di esprimere il proprio malcontento e il desiderio di lasciare Torino a gennaio. Ieri Maurizio Sarri ha deciso di puntare su di lui dal primo minuto contro il Sassuolo, anche in concomitanza con l'assenza di Khedira, dandogli fiducia dopo un inizio di stagione complicato: non è andata bene, visto che la prestazione dell'ex Liverpool è stata da dimenticare.



TRA GOL MANGIATI E TIFOSI COLPITI: 'CHE GIORNATA!' - Nel primo tempo infatti si è divorato un gol a porta vuota, ma in generale la partita è stata costellata da passaggi sbagliati e giocate senza senso, tanto da essere sostituito nella ripresa. Non solo, la partita era cominciata anche peggio, se possibile: prima del fischio d’inizio, quando nel riscaldamento Emre Can ha colpito la tifosa Rossella Borneo in curva, rompendole gli occhiali e procurandole un trauma contusivo allo zigomo sinistro, come segnalato dal pronto intervento dello Stadium. La stessa bianconera ha commentato su Twitter: "All’improvviso arriva lui, @ec2323 (Emre Can) che calcia una sassata e, tra migliaia di persone, becca proprio me, in faccia! Occhiali rotti, trauma contusivo zigomo sinistro, un ancora più traumatico 2-2 e tanta pioggia addosso!".



IL PRECEDENTE DI RONALDO - Fortunatamente niente di grave, ma è la seconda volta che capita alla Juventus in questa stagione: lo scorso 21 gennaio, sempre all’Allianz Stadium, durante il riscaldamento del match tra Juve e Chievo, un’altra tifosa bianconera fu centrata al volto da una pallonata, questa volta calciata da Cristiano Ronaldo, che però andò a trovarla e le regalò la maglia della Juventus numero 7 autografata. Ora bisogna vedere cosa farà Emre Can...



@AleDigio89