Enock Barwuah, il fratello di Balotelli trova squadra in Serie D

Getty Images for Philipp Plein

. L'attaccante classe 1993,. La squadra allenata dal tecnico Marco Didu è settima in classifica nel girone B della Serie D con 7 punti raccolti nelle prime 5 giornate di campionato.In rosa c'è un calciatore con una lunga carriera tra i professionisti: il centravanti Fabio, 37 anni ex Atalanta e Parma. Enock Barwuah potrebbe debuttare già nel turno infrasettimanale di mercoledì in casa contro la Folgore Caratese del centrocampista Andrea(ex Catania e Modena).

- La Società è orgogliosa di comunicare un grandissimo colpo di mercato: Enock Barwuahè un nuovo giocatore della Pro Palazzolo.Enock, esperta punta centrale classe 1993, ha alle sue spalle una carriera ricca di esperienze: Salford, Bogliasco, Qormi, Gudja, Vallecamonica, Rapallo, Foligno, Ciliverghe, Pavia, Castiglione, Caravaggio, Adana Demirapor, Ospitaletto e Rovato.Diamo quindi tutti il benvenuto ad Enock, che ha scelto la maglia numero 90, augurandogli una buona e proficua stagione.