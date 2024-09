Dalla Spagna: Balotelli verso l’Intercity, può giocare in terza serie

Nuova avventura in vista per Mario. L’attaccante, attualmente, sarebbe prossimo a firmare un contratto con, club diche milita nellaSarebbe una prima volta per lui dopo le esperienze in Italia, Inghilterra, Turchia e Svizzera.Lo riporta Cadena Cope, secondo cui l'operazione, nonostante non sia ancora chiusa, pare essereI contatti tra il suo procuratore Enzo Raiola e lo staff dirigenziale degli spagnoli sono frequenti:Per prenderlo, l’Intercity dovrebbe prima liberare spazio, svincolando uno dei giocatori presenti in rosa, non avendo spazio per altri “senior”. Gli spagnoli hannoe pensano a una svolta tecnica.

Balotelli, 34 anni, dopo aver giocato con – tra le altre -, è senza squadra dopo l’ultima esperienza all'in Turchia. Si sta allenando da solo a Brescia con un preparatore fisico. In una recente intervista a Dazn, aveva detto:, è per questo che sono ancora a casa