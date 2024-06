Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Chelsea: contratto fino al 2029

L’ex guida tecnica del Leicester ha firmato un contratto fino a giugno 2029, con opzione di rinnovo per un’un ulteriore stagione. "Non vedo l’ora di lavorare con un gruppo di giocatori e uno staff di grande talento per sviluppare una squadra che continui la tradizione di successo del club e renda orgogliosi i nostri tifosi", ha dichiarato Maresca ai canali ufficiali del club londinese.- Arrivato al Chelsea al termine della stagione trionfale nella quale ha riportato in Premier League il Leicester, nella sua traiettoria da allenatore Maresca è stato protagonista nel Manchester City della vittoria di un campionato con la formazione Under 23 e del treble della prima squadra allenata da Pep Guardiola nella stagione 2022/2023. Tutt’altro che memorabile invece la sua esperienza in Serie B alla guida del Parma, esonerato dopo appena 14 giornate nella stagione 2021/2022.- Nello staff di Maresca al Chelsea figureranno l’ex portiere Willy Caballero, Danny Walker, Michele De Bernardin, Marcos Alvarez, Javi Molina and Roberto Vitiello.nelle casse del Leicester. Maresca ha superato la concorrenza di Roberto De Zerbi, libero dopo l'esperienzal al Brighton e del tecnico del neopromosso Ipswich Town McKenna. Sarà il settimo italiano ad allenare il Chelsea dopo Vialli, Ranieri, Ancelotti, Di Matteo, Conte e Sarri.