Redazione Calciomercato

Scorrendo la rosa della Lazio ci sono quattro giocatori gestiti dal Team Raiola, agenzia fondata da Enzo dopo la morte del cugino Mino: Romagnoli, Pellegrini, Patric e Fares.: "Ci sono alcuni club con i quali si fa più fatica a chiudere un affare, la Lazio è uno di questi -- Lotito è tosto, una persona con la quale è difficile trovare una via d'incontro. In passato anche Mino ha avuto qualche problema con De Laurentiis, sono due presidenti vecchio stampo che intervengono sulla direzione sportiva"."Ne stiamo parlando, per ora non siamo oltre alla fase dell'interessamento. I giocatori piacciono, ma prima di pensare a una possibile chiusura deve passare ancora tanta acqua sotto i ponti"."La tratttiva per Romagnoli è stata abbastanza rapida. Quando il Milan non ha voluto rinnovare il contratto si sono avvicinati diversi club, anche italiani, ma appena ci ha chiamato la Lazio Alessio non ha voluto sapere più nulla. Sul tavolo avevamo proposte migliori e non solo a livello economico, ma lui non era proprio interessato"."Per andare alla Lazio Luca si è messo in discussione, ha accettato condizioni alle quali io avrei preferito non chiudere l'affare. Lui però ha insistito per andare, e oggi si è meritato la maglia biancoceleste"."Per me sono persone di famiglia, li sento tutti come fratelli. In una vita frenetica come quella di oggi, mi fa piacere prendermi dei momenti di relax per stare con loro, alcune volte incastro viaggi e scali per riuscire a stare con i miei ragazzi".