Enzo Raiola: "Bennacer? Non credo il Milan cambi la strategia per lui. Balotelli si aspetta di più dal Genoa"

, agente fra gli altri dioltre che del super portiere della Nazionale, Gigio Donnarumma, ha parlato a Radio Sportiva dei progetti per i suoi assistiti in vista del prossimo mercato di gennaio. Il centrocampista del Milan è vicino al rientro, i due attaccanti del Genoa, invece, potrebbero avere strategie differenti anche per il prossimo anno."Era un sogno e un desiderio realizzato. Mancava da tanto tempo, il Genoa ora attraversa un periodo particolare anche col cambio di proprietà. Sa benissimo che deve recuperare la condizione, era inattivo da mesi. Aiuta i compagni dentro e fuori dal campo, tutto sommato sta andando benissimo. Sicuramente si aspetta di più. Il campionato è lungo, Mario avrà possibilità, alla fine se la gioca con l'altro mio attaccante Pinamonti. E l'importante è che portino punti al Genoa".

"La società è contenta di Andrea, io ho speso parole per lui. E' un ragazzo messo da parte da tutti, è uno dei più importanti negli ultimi anni. Ha sempre giocato ma purtroppo non ha trovato un club dove fare un campionato 'più facile', anzi, ha dovuto sempre lottare. Credo che nei prossimi anni meriterà un club che gli permetterà di essere ancora più forte. Lo ammiro tanto, è un peccato non vederlo in un top club italiani, è un grande rammarico che ho"."Quando torna? Siamo vicini, ci siamo, ci siamo. L'assenza è stata lunga, ci vuole tempo e serve aspettare che recuperi. Con calma. Non prevedo cambi da parte del Milan su di lui, non vedo necessità".