che potrebbe condizionare pure le scelte in tema di mercato della nuova squadra chiamata ad occuparsi dell'area tecnica rossonera. Il classe 2001 belga è reduce da una stagione estremamente negativa, contraddistinta da un solo assist in 32 partite di campionato, nella qualeNel nuovo assetto manageriale che si è dato il Milan, il pensiero dell'allenatore emiliano verrà tenuto maggiormente in considerazione e le ripetute dichiarazioni rilasciate nelle ultime settimane pongono più di un dubbio sulla permanenza dell'ex Bruges per la prossima stagione.- Con l'addio di Maldini e Massara, che investirono un'estate fa la bellezza diper il calciatore e che, in caso di permanenza, si sarebbero spesi personalmente per concedergli una seconda occasione, per De Ketelaere si aprono nuovi scenari da qui alle settimane a venire. Attualmente il numero 90 rossonero è impegnato con la nazionale Under 21 del Belgio per preparare l'Europeo di categoria che prende il via il prossimo 14 giugno, ma con un occhio sempre rivolto al proprio smartphone in attesa di possibili novità in tema di mercato.Per consentire al giocatore di esprimersi in un contesto con meno pressioni ma anche alla luce della difficoltà di trovare un club disposto a versare nelle sue casse una cifra che permetta al club di via Aldo Rossi di rientrare dell'investimento.- Una scelta non semplice quella che attende l'amministratore delegato Giorgio Furlani, rafforzato nella sua posizione con maggiori deleghe che andranno a riguardare pure l'area sportiva, e il capo dell'area scouting Geoffrey Moncada. Come dicevamo,e che ovviamente sarà consultato pure su quei calciatori attualmente presenti nella rosa ma per i quali si potrebbe decidere di trovare una nuova destinazione.: parametri da tenere certamente bene a mente in vista delle settimane che decideranno il suo futuro.