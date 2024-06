Eriksen: "Ho lavorato duramente per tornare a giocare di nuovo a calcio"

AFP via Getty Images

Il gol contro la Slovenia ha chiuso il cerchio. Tre anni dopo il malore nel match d’esordio di Euro 2020 della sua Danimarca contro la Finlandia, causato dal cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro,è tornato in campo ed è andato in rete nella prima gara di Euro 2024.L’ex centrocampista dell’Inter ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali della UEFA:“Sono molto orgoglioso di aver raggiunto così tante presenze internazionali. È una sensazione un po' strana perché molti dei giocatori che sono in questa classifica sono dei grandi campioni del calcio danese. Essere accanto a loro è qualcosa che mi riempirà sempre di orgoglio. Non è mai stato il mio principale obiettivo raggiungere questo record. Ero solo entusiasta all'idea di giocare. Ovviamente, se ne è parlato e in tanti mi hanno contattato dicendomi che erano sicuri che ce l'avrei fatta. Non avrei mai pensato che sarebbe stato possibile. Traccia il tuo percorso verso la finale”.

- “Non credo che la mia forma sia mai scesa sotto questo livello, ma tenendo presente cosa è successo e il fatto che mi sono dovuto fermare completamente, sono stato fortunato. Ho lavorato duramente per tornare a giocare di nuovo. Sono felice che i miei compagni mi ritengano così importante per la squadra”.“Non vedo l'ora. Una partita a eliminazione diretta contro la Germania, in Germania, non potrei essere più entusiasta. Molti ci danno già per battuti, quindi possiamo giocare con la mente sgombra e dare il massimo. Non vedo l'ora di dimostrare che possiamo competere con le migliori squadre in questo torneo. Credo che possiamo battere i tedeschi. Eriksen fa parte della tua squadra Fantasy?”.