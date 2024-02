Da 4 anni il dittatore dell'Eritrea non fa giocare la Nazionale: cosa sta succedendo

Redazione CM

La notizia è ufficiale, anche se in maniera indiretta: ancora una volta l'Eritrea non partecipa alle qualificazioni per la Coppa d'Africa. Non c'è infatti il nome della Nazionale dei Red Sea Boys tra le partecipanti alla scrematura in vista della rassegna continentale prevista in Marocco nel 2025.



NIENTE GARE UFFICIALI DAL 2019 - La Nazionale dell'Eritrea non vede il campo dall'amichevole contro il Sudan del gennaio 2020. L’ultima gara ufficiale risale al turno preliminare di qualificazione alla Coppa del Mondo 2022 disputato nel settembre 2019 contro il Botswana. E, cosa estremamente avvilente, l’Eritrea non ha nemmeno più il diritto a comparire nel ranking Fifa perché non ha giocato alcuna partita negli ultimi 48 mesi.



COSA STA SUCCEDENDO - Come spiegato da Alex Cizmic nella newsletter Kura Tawila, è il regime del dittatore Isaias Afwerki, che guida il paese dal 1993 (indipendenza dall'Etiopia) ad essere responsabile di questa situazione. Dal 2009 si stima che più di 60 giocatori abbiano utilizzato il loro status di calciatori della nazionale per scappare durante i tornei internazionali e chiedere asilo nel paese ospitante la competizione. Ragion per cui adesso e ormai da anni il regime ha soffocato la Nazionale, diventata un vero e proprio relitto.