"Scusami, stavo finendo una chiamata". Sorride Rafaela Pimenta, mentre sale le scale per entrare nella nostra redazione. Sono le 15 in punto quando Calciomercato.com apre le porte a una degli agenti più importanti e proprietaria dell'agenzia di procura One: tra i loro assistiti Pogba, Mkhitaryan, de Ligt, Verratti, Samardzic ed Erling Haaland, quello che oggi è probabilmente il giocatore più forte al mondo.



L'ex braccio destro di Raiola è stata ospite del nostro forum parlando a cuore aperto, svelando aneddoti e retroscena di alcune trattative. Si è emozionata ricordando Mino, occhi lucidi e mille pensieri per la testa. Anche tante risate nella nostra chiacchierata; curiosità, racconti e non solo calcio. Con una raccomandazione iniziale: "Io parlo molto, quando volete fermatemi". In realtà saremmo stati lì ad ascoltarla tutto il giorno. Di bloccarla non c'è stato bisogno, la Pimenta arrivava dritta al punto come quando si siede a trattare con le società: "Non è mai successo che non riuscissimo a chiudere una trattativa che volevamo fare".



Decisa ma umile, si affida all'ex terzino Maxwell per avere una visione completa del calcio: "Lui ha giocato dappertutto e ha fatto il dirigente, può vedere alcune cose da una prospettiva diversa rispetto alla mia". L'agente ha raccontato anche la donna che c'è dietro alla procuratrice, la sua vita prima del calcio e qualche consiglio ai club di Serie A. Una chiacchierata di un'ora abbondante, che nei prossimi giorni troverete qui, su Calciomercato.com.