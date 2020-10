Diego Laxalt lascia il Milan. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com il terzino uruguaiano, che non rientra nei piani di Pioli, domani sarà un nuovo giocatore del Celtic Glasgow, che ha battuto la concorrenza del Betis Siviglia. L'ex Genoa e Torino si trasferirà in Scozia con la formula del prestito. Domani sono in programma visite mediche a Londra e firma sul contratto. Il Celtic è stato inserito nello stesso gruppo del Milan in Europa League.