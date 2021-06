L’Inghilterra è solo ai quarti, ma ha già lo sguardo proiettato alla finale di Euro 2020. Per la Nazionale dei "Tre Leoni" è ancora una speranza, mentre per i bookmaker, riporta Agipronews, è quasi una certezza: Kane e compagni all’atto conclusivo si giocano a 1,65, mentre l’eliminazione prima della finale si gioca a 2,10. C’è quindi da decretare chi sarà a giocarsi, sulla carta, il titolo assieme agli inglesi. I bookie puntano come prima opzione su Spagna-Inghilterra, che paga 4 volte la posta giocata. L’Italia segue a ruota con il ritorno in finale dopo Euro 2012 dato a 2,75. Gli avversari? Proprio i britannici con Inghilterra-Italia a 4,50.