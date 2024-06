Euro 2024, Austria: convocati, probabile formazione, calendario, stella e sorpresa

Non saranno gli antichi fasti degli anni '30 o '50, dove riuscirono a scrivere la storia del proprio calcio, arrivando a una miracolosa medaglia di bronzo ai Mondiali del '54, ma l'Austria ha tutte le credenziali per dare del filo da torcere a tutte le altre compagini presenti nella manifestazione continentale. Nella patria dei "cugini tedeschi",(sì, proprio il tecnico che ha rifiutato il Bayern Monaco poche settimane fa e che, all'inizio dell'era Pioli, era stato designato per succederne sulla panchina del Milan), quando arrivò la prima qualificazione agli ottavi di finale e fece sudare le proverbiali sette camicie all'Italia poi vincitrice dell'ultima edizione.

Inserita nel Gruppo D (insieme a Polonia, Olanda e Francia),, seppur il mirino sia puntato a sorprendere anche una formazione più quotata come i Paesi Bassi.. Merito di un gioco roccioso, ma dinamico e offensivo, volto a pressare l'avversario nella sua metà campo, in un pieno stile Gegenpressing che ha portato già importanti successi in amichevole contro Italia (2-0) e Turchia (per ben 6-1) nell'ultimo biennio. Non manca il senso di continuità, rispetto alle precedenti convocazioni, nelle scelte del CT, fatta eccezione per le assenze di tre giocatori simbolo come il portiere del Salisburgo Alexander Schlager (out per un'operazione al ginocchio), il centrocampista Xavier Schlager (rottura del legamento crociato) e il capitano David Alaba, infortunatosi anch'egli al legamento crociato lo scorso dicembre.

Nella gallery scoprite convocati, probabile formazione, calendario, stella e sorpresa.

