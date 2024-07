AFP via Getty Images

: Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Sabitzer; Laimer, Baumgartner, Schmid; Arnautovic. Ct. Rangnick.: Gunok; Muldur, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Yuksek, Ayhan; Yıldız, Kokcu, Yilmaz; Guler. Ct. Montella.: Soares Dias: 11' Kokcu (T)5' - Ancora Baumgartner vicinissimo al pari, pallone che da corner attraversa l'area piccola e non viene deviato in maniera corretta dall'attaccante sulla pressione di Demiral.3' - Occasione Austria! Baumgartner al tiro dalla distanza, brividi per Gunok e palla che esce di un soffio alla destra del portiere.

2' -Si completa il quadro dei quarti di finale: manca solo la vincente di, attesa dall' Olanda che poco fa ha superato la Romania . Sorprendente, per un verso e per un altro, il cammino di entrambe le nazionali: gli austriaci, ben allenati da Ralf Rangnick, hanno chiuso il girone davanti a Francia e Olanda, mentre la Turchia è arrivata dietro al Portogallo ma con gli stessi punti dei lusitani. Mancherà Calhanoglu per squalifica, assenza pesante per Montella, unico tecnico rimasto dei cinque italiani ai blocchi di partenza di Euro 2024.

