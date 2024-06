Euro 2024, Belgio: convocati, probabile formazione, calendario, stella e sorpresa

La "generazione d'oro" è ormai agli sgoccioli e, anzi si potrebbe dire, viste le convocazioni perha preso la sua decisione ein cui sono stati inseriti anche i rimanenti di quei Diavoli Rossi che però oltre al celeberrimo "primo posto" nel ranking Fifa non sono riusciti, nella loro epopea, ad andare oltre un terzo posto ai Mondiali di Russia 2018 e a due quarti di finale agli ultimi due Europei.Proprio per questo, lasciando a casa vecchie colonne come Thibaut(che arrivava da un lungo infortunio ma che era pienamente recuperato), Thorgane Driesin favore di gente molto più giovane e in rampa di lancio come Arthur, Jeremye Johan

L'obiettivo è riscattare la pesante eliminazione al primo turno dei Mondiali di Qatar 2022 dove il Belgio venne eliminato in un girone alla portata con Marocco, Croazia e Canada. Passare il primo turno di Germania 2024 è il minimo in un gruppo, il girone E con Slovacchia, Romania e Ucraina dove parte ampiamente da favorito.