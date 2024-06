Euro 2024, Chiesa tra i testimonial di Save the Children: “Attenzione sui minori migranti e sui loro diritti”

Getty Images

. L’Organizzazione che da oltre 100 anni si occupa di bambini e bambine a rischio per garantire loro un futuro lancia l’iniziativa dal titolo “La partita decisiva” proprio in occasione di Euro 2024.L’obiettivo è quello di accendere i riflettori sulla dura realtà affrontata dai minori migranti durante il loro viaggio e l’Italia è tra i Paesi coinvolti: nel 2024 sono sbarcati finora oltre 3.000 minori stranieri non accompagnati, il 13% del totale dei quasi 23.000 arrivi via mare.

A sostenere la campagna di Save the Children si mobilitano tra gli altri,, il Campione del Mondo e commentatore sportivo Marco Tardelli, l’ex giocatore di Inter e Nazionale Nicola Ventola e il giornalista Gianluca Di Marzio.L’obiettivo di Save the Children è quello di sensibilizzare i tifosi per offrire aiuto e protezione a bambini e bambine in fuga da guerre, violenza e povertà.