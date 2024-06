AFP via Getty Images

Dopo la vittoria di misura sulla Serbia nella prima gara del girone, l'è chiamata a certificare la qualificazione e il primato nella gara sulla carta più difficile del raggruppamento, quella con ladi Eriksen. I danesi però non arrivano al confronto a pari punti, dato che sono stati fermati dalla Slovenia sull'1-1 nel primo incontro., i due bomber, sono a caccia del primo graffio della manifestazione. L'altro 1-1 tra Slovenia e Serbia nella gara del pomeriggio conferisce una grande occasione a chi sarà in grado di prevalere in questo confronto.

: Schmeichel; Andersen, Vestergaard, Christensen; Maehle, Hojbjerg, Hjulmand, Eriksen, Kristiansen; Wind, Hojlund. CT; Hjulmand.: Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Rice, Alexander-Arnold, Bellingham; Saka, Foden, Kane. CT: Southgate.