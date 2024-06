Deschamps a sorpresa: "Mbappé? Cerchiamo di recuperarlo per Olanda-Francia". E spunta già la maschera

AFP via Getty Images

Dopo la grande paura, la sorpresa:può scendere in campo subito dopo essersi rotto il naso nell'esordio a Euro 2024.Si ipotizzava che il campione classe 1998, neo giocatore del Real Madrid, potesse recuperare solo per gli eventuali ottavi di finale, ma alla vigilia di, seconda giornata del, è arrivato il sorprendente annuncio.- Il commissario tecnico della Franciaha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Olanda e tra i temi affrontati c'è stato anche l'infortunio di Mbappé. Con un annuncio a sorpresa: "Procede tutto nel modo migliore, dopo la frattura al naso.".

La partita d'altronde è molto importante, le due nazionali sono a punteggio pieno e si giocano la vetta del gruppo D, con la possibilità di garantirsi l'accesso agli ottavi di finale con 90 minuti d'anticipo.- Un annuncio a cui ha fatto seguito il post sui social della nazionale transalpina. I Bleus hanno pubblicato la prima immagine di Mbappé con unaprotettiva sul viso, rigorosamente con il tricolore francese blu-bianco-rosso.

- Nel finale della sfida tra Francia e Austria, esordio dei Bleus agli Europei con vittoria per 1-0 grazie all'autogol di Maximilian Wober, Mbappé è uscito per infortunio: in seguito a un colpo di testa nell'area avversaria, l'attaccante ex Paris Saint-Germain ha sbattuto con il naso contro la spalla del difensore Kevin Danso e ha iniziato a sanguinare. Il classe 1998 ha rimediato una, ma non è stato operato subito e si è deciso di rimandare l'intervento chirurgico per permettere al giocatore di tentare il recupero e continuare l'avventura a Euro 2024.