Euro 2024, Dumfries si scaglia contro un fotografo durante la partita: "Si è arrabbiato molto"

Nel successo per 3, il calciatore degli Oranje e dell’Intersi è reso protagonista di un episodio molto singolare.Il calciatore nerazzurro è rimasto in panchina per tutta la gara dopo le due partite da titolare nelle prime due partite della fase a gironi, contro Polonia e Francia.Pascal Kamperman, presentatore della ESPN edizione olandese, ha rivelato che Dumfries si è reso protagonista di un episodio di nervosismo nei confronti di un fotografo.Al 35’, momento della sostituzione di Veerman con Xavi Simons al suo posto, il centrocampista del PSV Eindhoven si è accomodato in panchina sconsolato. In quel momento Dumfries si è scagliato contro il fotografo per difendere il compagno.

"Dopo la sostituzione, Veerman si è seduto in un angolo della panchina. A quel punto un fotografo gli si è avvicinato e ha iniziato a scattare una foto. Ma è stato mandato via da Dumfries, che si è arrabbiato molto con lui, come a dire: vattene da qui".Poi ci ha pensatoa consolare Veerman, sostituto per motivi di natura tattica e scelta tecnica.