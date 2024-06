Olanda-Austria: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

(martedì 25 giugno 2024 con calcio d'inizio alle ore 18:00) è una gara della terza e ultima giornata del Gruppo D nella fase a gironi di Euro 2024. Partita decisiva con gli olandesi e gli austriaci che dovranno conquistare una vittoria per raggiungere i propri obiettivi: la formazione di Koeman cerca il successo per strappare il pass agli ottavi da prima in classifica, sperando in una mancata vittoria della Francia. Dall’altra parte, la compagine allenata da Rangnick vuole vincere per sorpassare gli Oranje e strappare il pass per il turno a eliminazione diretta, almeno come seconda del proprio raggruppamento, sognando anche uno sgambetto a Mbappé e compagni.

Partita: Olanda-Austria

Data: martedì 25 giugno 2024

Orario: calcio d'inizio alle ore 21:00

Canale TV: Sky Sport (canale 253)

Streaming: Sky Go, NOW

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Olanda-Austria in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Olanda-Austria viene trasmessa da Sky: gli abbonati all'emittente satellitare possono seguire la partita in diretta tv su Sky Sport (canale 253), su Diretta Gol insieme all'altra partita del girone (Francia-Polonia). In streaming l'evento è disponibile su Sky Go e su NOW.

- Telecronaca affidata a Nicola Roggero su Sky Sport canale 253, a Dario Massara su Diretta Gol su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons, Reijnders; Frimpong, Depay, Gakpo. CT. KoemanPentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Laimer; Wimmer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic. CT Rangnick