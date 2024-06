Getty Images

Euro 2024, follia di Barak: espulso al 20', Repubblica Ceca in 10 uomini

43 minuti fa



Ingenuità clamorosa di Antonin Barak in occasione di Repubblica Ceca-Turchia, gara valida per il terzo turno del Gruppo F e decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale delle due squadre.



Al 20’, il centrocampista della Fiorentina lascia in inferiorità numerica i suoi. Già ammonito, Barak ferma con un pistone e poi trattiene Ozcan.



Nessun dubbio per l’arbitro Istvan Kovacs, che estrae il secondo cartellino giallo e poi il rosso.