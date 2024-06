Euro 2024, Francia: convocati, probabile formazione, calendario, stella e sorpresa

La Francia si presenta alla fase finale degli Europei del 2024 fra le grandi favorite per la vittoria finale, insieme a Inghilterra, Germania e Spagna. Compione del Mondo nel 2018 e poi reduce da un brutto Europeo nel 2021 (partita col ruolo di squadra da battere, fu eliminata dalla Svizzera ai rigori negli ottavi di finale), la Francia arriva a Euro 2024 da vicecampione del Mondo in carica. Il trait d'union fra il 2018 è il presente è rappresento soprattutto dal ct Didier Deschamps e dalla stella Kylian Mbappé, mentre il ricambio generazionale ha visto gli addii di giocatori colonne come Hugo Lloris, Raphaël Varane e Paul Pogba, e l'ingresso di elementi come Warren Zaire-Emery e Bradley Barcola. Forte di un blocco storico collaudato, la Francia punta con decisione ad alzare per la terza volta una coppa che ha già vinto nel 1984, con Michel Platini mattatore, e nel 2000, con il gol decisivo di David Trezeguet contro l'Italia.