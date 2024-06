Euro 2024, Germania: convocati, probabile formazione, calendario, stella e sorpresa

Getty e Calciomercato.com

Caccia al quarto trionfo, per staccare la Spagna e. Ladiarriva acarica di aspettative e pressioni. E' padrona di casa, deve riscattare il clamoroso flop negli ultimi Mondiali in Qatar e, pur non essendo la favorita in assoluto, è tra le più accreditate per la vittoria finale. Il, in cui è inserita Die Mannschaft, non è proibitivo ma comunque insidioso:, queste le prime rivali.- Nagelsmann ha un compito arduo,, un rendimento costato il posto a. Nagelsmann ha cambiato tanto, ha fatto scelte forti e si notano anche nella lista dei convocati: ci sono i veterani Manuel Neuer, Thomas Muller e Toni Kroos,, i leader del Borussia Dortmund finalista di Champions League, così come Leon Goretzka, esclusione più eccellente dall'elenco. Fuori anche il milanista Malick Thiaw come Serge Gnabry, quest'ultimo però infortunato. Pochi dubbi sul modulo,con tanta qualità in palleggio tra Kroos, Gundogan, Wirtz, Musiala e Havertz, con alternative di peso per l'attacco a disposizione (Fullkrug e Undav).

