Euro 2024, Gjasula da record in 19': dall'autorete al gol che tiene in vita l'Albania

Dall’inferno al paradiso, nel giro di 19 minuti. Come si fa? Chiedere a. Il centrocampista classe 1989 delè riuscito a riscattarsi nel finale di, siglando la rete del definitivo 2-2 dopo l’autogol che aveva portato avanti la formazione croata. Subentrato nella ripresa a Laci, l’autore del primo gol della squadra di Sylvinho, Gjasula è riuscito a fissare il risultato in parità con un guizzo in pieno recupero, ed esattamente nel quinto minuto di tempo addizionale. Una rete che tiene in vita l’Albania nel discorso qualificazione alla fase a eliminazione diretta di Euro 2024.

Prima l’autogol al 76’, poi la rete del definitivo 2-2. Nella sfida valida per il secondo turno del Gruppo B di Euro 2024, Gjasula ha fatto segnare un particolare record:Al 76’, Gjasula è protagonista di una sfortunata carambola. Sucic calcia verso la porta, Djimisti respinge e colpisce involontariamente il compagno, con la palla che termina in fondo alla rete. Nulla da fare per Strakosha. Al 95’ arriva la rivincita del classe 1989: sul cross di Mitaj da sinistra, Sutalo non colpisce la palla, che finisce sui piedi proprio di Gjasula, che non sbaglia e firma il 2-2.

Classe 1989,. Il calciatore albanese può giocare anche da difensore centrale all’occorrenza e ha totalizzato finora 29 presenze con la maglia dell’Albania. Quello contro la Croazia è stato il suocon la propria nazionale.Il pari ottenuto in extremis consente all’Albania di potersi giocare le proprie chance di qualificazione nell’ultima gara, contro la Spagna. Tutto dipenderà dal risultato della sfida di domani tra l’Italia e le Furie Rosse. In caso di risultato positivo, la squadra di Sylvinho potrebbe essere tra le migliori terze a quota due punti e volare alla fase a eliminazione diretta. Stesso discorso se dovesse battere la Spagna e volare a 4 punti, rischiando di finire anche tra le prime due del girone.