Croazia-Albania: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

(mercoledì 19 giugno 2024 con calcio d'inizio alle ore 15:00) è una gara valevole per la seconda giornata del Gruppo B nella fase a gironi di. Entrambe le squadre hanno perso all'esordio, rispettivamente contro Spagna e Italia, che si sfidano giovedì sera. Si gioca al Volksparkstadion di Amburgo. Arbitra il francese François Letexier, assistito dai connazionali Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, con lo svizzero Sandro Scharer quarto uomo e Willy Delajod al Var. Occhio ai cartellini: diffidati Broja e Hoxha nell'Albania. La Croazia non può contare su Vlasic del Torino, fuori per infortunio. Lunedì 24 giugno nella terza e ultima giornata della fase a gironi la Croazia sfida l'Italia, mentre l'Albania gioca contro la Spagna.

Partita: Croazia-Albania.Data: mercoledì 19 giugno 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 15:00.Canale TV: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251).Streaming: Sky Go, NOW.- Croazia-Albania viene trasmessa da Sky: gli abbonati all'emittente satellitare possono seguire la partita in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. In streaming l'evento è disponibile su Sky Go e su NOW.

- Telecronaca affidata ad Andrea Marinozzi con commento di Thomas Heurtaux, a bordocampo Gianluigi Bagnulo.CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Modric, Kovacic; Pasalic, Majer, Kramaric; Petkovic. CT Dalic.ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Balliu, Ismjali, Gjimsiti, Mitaj; Ramadani, Asllani, Bajrami; Hoxha, Asani, Broja. CT Sylvinho.