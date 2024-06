Euro 2024, gli italiani credono nel bis azzurro: per i tifosi sarà la squadra di Spalletti ad alzare il trofeo, battute Francia e Inghilterra

Getty Images

-bis? Per i tifosi è sì. La concorrenza è agguerrita, ma la Nazionale campione in carica può imporsi anche a Euro 2024. A dirlo sono proprio i tifosi azzurri: i dati raccolti mostrano che più di un italiano su cinque (il 22%) indica la squadra di Spalletti come vincente della manifestazione che avrà inizio tra meno di due settimane. La selezione azzurra, per cui si tratterebbe del terzo titolo continentale, si trova davanti anche alla Francia, indicata come favorita dal 20% degli appassionati così come l'Inghilterra, anch'essa la preferita di un quinto della platea. Poco più indietro la Germania, su cui punta il 18% degli italiani, mentre è lontanissima la Spagna (7%) e il Portogallo di Cristiano Ronaldo, indicato dal 3%.

Una vittoria dell'Italia a Euro 2024 è più lontana nelle quote, proposta a 15 su 888sport. E' l'Inghilterra, sconfitta in finale dagli azzurri tre anni fa, la favorita dei bookmaker a 3,95, davanti alla Francia a 4,90. Chiude il podio delle candidate al trionfo la Germania, vista a 6,40.