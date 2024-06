Euro 2024, il flop dell'Italia parte dall'attacco: nessun centravanti è andato a segno

GETTY

L'è stata eliminata dadalla, grazie alle reti prima di Freuler e poi di Vargas, in una gara davvero a senso unico. Un solo tiro degli azzurri nello specchio della porta avversario, arrivato nel secondo tempo, e poi il nulla più totale. La spedizione dell'Italia inè, però, stata deludente già dal girone, tanto che Barella e compagni hanno rischiato di non qualificarsi, se non per il miracolo di Zaccagni contro la Croazia. Nella sfida contro la Svizzera, tra i tanti problemi, sono mancati ancora una volta gli attaccanti.

- Il cammino azzurro è stato deludente da parte di tutti, da Spalletti ai giocatori (ad esclusione di Donnarumma e qualche interprete, come Bastoni e Zaccagni). Ciò che, però, fa riflettere è il fatto che, nelle quattro partite,- Scamacca, Retegui e Raspadori -. Un segnale d'allarme che deve far riflettere, e non poco, tutto il movimento calcistico italiano.