Italia senza idee e senza guida: Euro 2024 è il disastro di Spalletti

Si chiude così, con un'eliminazione più che meritata, l'Europeo dell'Italia, al termine di un cammino del quale è. In campo non ci sono stati leader, né tecnici né caratteriali, fuori un, probabilmente la più deludente nella storia degli Europei per gli Azzurri: nemmeno le due eliminazioni arrivate durante la fase a gironi, nel 1996 e nel 2004, sono state così fallimentari, stando almeno a quanto visto in campo.

Del resto, la fotografia dei nostri Europei è tutta nel primissimo minuto di gioco contro l'Albania: la distrazione di Dimarco, il goal subìto dopo 23 secondi. Contro Bajrami e compagni, poi, gli Azzurri avevano trovato la forza per portare a casa i 3 punti, ma quell'errore lì continua a fotografare un'Italia che non è mai sembrata sul pezzo. Nemmeno il lampo imprroviso di Zaccagni, che ci ha permesso di accedere agli ottavi, ha fatto scoccare quella scintilla che a volte si accende quando, dopo aver sfiorato un'eliminazione, ti ritrovi invece ad andare avanti grazie alla giocata di un singolo.

Contro la Svizzera, invece, l'Italia è riuscita a fare anche peggio rispetto alle tre gare della fase a gironi. E la confusione tattica creata dal commissario tecnico non ha certo aiutato.. E ancora, El Shaarawy titolare dopo non aver giocato nemmeno 1 minuto nella fase a gironi, Jorginho da intoccabile a escluso, Fagioli convocato a sorpresa e mai preso in considerazione prima di oggi, Di Lorenzo - probabilmente il peggiore in assoluto per rendimento - in campo per 360 minuti più recupero. Tutto questo caos in sole 4 partite. Se non è un record, poco ci manca.

La Nazionale non è una squadra di club eha dato l'impressione di non aver colto in tempo tutte le differenze. Imperdonabile il fatto di ritrovarsi senza un vice, quando un c.t. - a differenza dell'allenatore di una squadra di club - può attingere tra decine di calciatori. E invece in panchina, con 0 minuti all'attivo, è rimasto un altro "destro",. Si sentiva il bisogno di convocare Folorunsho, almeno a livello numerico? Probabilmente no, dato che per il centrocampista reduce da un'ottima stagione a Verona c'è stato spazio per meno di un minuto.

Il disastro, insomma, sembra essere partito già dalle scelte iniziali, confuse e poco coerenti con quello che poi è stato l'atteggiamento tattico scelto dall'allenatore. Di partita in partita, poi, Spalletti ha contribuito a generare ulteriore caos sia con le dichiarazioni pre e post partita, sia con scelte parse più cervellotiche che geniali.Siamo pienamente consapevoli del fatto che non si tratti della Nazionale migliore di sempre, che non ci sono piùe che Spalletti sia stato chiamato ad allestire la Nazionale in un momento storicamente non facile. Ma se ci si ferma a chiedersi: "si poteva fare meglio?", la risposta non può che essere sì. Perché questa Svizzera, nei singoli, - parere impopolare, forse - non è più forte dell'Italia. E se oggi ci ha dato un'autentica lezione di calcio, qualcosa è stato fatto male. Per forza.