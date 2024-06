AFP via Getty Images

Euro 2024, il gruppo C fa la storia "grazie" all'Inghilterra: il dato record

un' ora fa



Kane, Hojlund, Sesko, Vlahovic, Mitrovic, Jovic ma anche Foden, Saka, Bellingham e Milinkovc-Savic. Cos'hanno in comune? Sono tutti molto avvezzi al gol e hanno tutti preso parte al girone degli Europei con meno reti segnate in tutta la storia della competizione. Sono state appena 7 le marcature del gruppo C che ha visto protagoniste Inghilterra, Danimarca, Slovenia e Serbia.



Solo in un altro caso si era segnato così poco. Serve tornare al gruppo C di Euro 2016, del quale facevano parte Germania, Polonia, Irlanda del Nord e Ucraina. Unicum insomma della storia. Tra quelli che hanno fatto meglio, ma di poco, anche il gruppo B del 1980, allora c'era anche l'Italia con Belgio, Inghilterra e Spagna