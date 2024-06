Getty Images

Euro 2024: Mbappé protagonista, Bellingham numero uno tra i giovani. Donnarumma e Scamacca guidano gli Azzurri

32 minuti fa

Poche ore al via di Euro 2024. Tanti, tantissimi i giocatori che sognano di vivere la kermesse continentale da protagonisti assoluti e portare la propria squadra al trionfo. Il primo nome, neanche a dirlo, è quello di Kylian Mbappé, leader tecnico ed emotivo della Francia che va a caccia del terzo titolo europeo. Gli esperti ritengono che il numero 10 transalpino sarà l’uomo da battere sia per ciò che riguarda il titolo di capocannoniere, in quota a 6,00, sia come miglior giocatore della manifestazione, offerto a 9,00. A distanza di 40 anni, Mbappé vuole imitare Le Roi Michel Platini e portare la Francia sul tetto d’Europa.



Il nuovo idolo del Real Madrid dovrà guardarsi le spalle soprattutto dal capitano dell’Inghilterra, quell’Harry Kane ancora a caccia del primo titolo della sua carriera. Il bomber britannico è appaiato, in quota, proprio a Mbappé per lo scettro di cannoniere principe di Euro 2024, impresa peraltro riuscita, in ambito inglese, solo ad Alan Shearer, mentre per il titolo di MVP la sua candidatura è data a 12.



C’è chi poi si trova tra i due protagonisti annunciati e sogna di essere il terzo incomodo: Jude Bellingham. Fedele scudiero di Kane in Nazionale, nuovo compagno di squadra di Mbappé, il fenomeno di Stourbridge, dopo Liga e Champions, vuole conquistare l’Europa anche con l’Inghilterra. Bellingham è senza rivali come miglior giovane della manifestazione - è dato a 4,00 - mentre si gioca a 9,00 come miglior giocatore di Euro 2024. Bellingham, forte di 23 gol e 13 assist in stagione, sogna di inserirsi anche tra i bomber, ipotesi in quota a 16.



L’Italia parte da underdog come squadra: la conferma del titolo, per gli esperti , è data a 16, ma può contare su due leader come Gigio Donnarumma e Gianluca Scamacca. Il primo, miglior giocatore dell’ultimo Europeo, parte tra i favoriti per essere il numero 1 non solo della Nazionale ma dell’intera manifestazione, uno scenario dato a 6,00. Davanti a Donnarumma c’è solo la leggenda Manuel Neuer, in quota a 5,00, mentre al suo fianco si piazzano Pickford e Mike Maignan. Differente la situazione di Gianluca Scamacca, miglior cannoniere azzurro a 4,00, che vuole tener fede alla profezia di Gigi Buffon che lo ha incoronato come nuovo Pablito: l’attaccante dell’Atalanta re dei bomber europei è in quota a 20.