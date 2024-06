Olanda-Austria LIVE, le formazioni ufficiali: Reijnders e De Vrij dal 1', c'è Arnautovic. Panchina per Zirkzee

AFP via Getty Images

Tutto ancora aperto. La sfida tra, in scenaall'Olympiastadion di Berlino, chiudpartita decisiva con le nazionali di Ronalde Ralfche dovranno conquistare una vittoria per raggiungere i propri obiettivi, con gli Oranje che cercano il successo per strappare il pass agli ottavi da prima in classifica, sperando in una mancata vittoria della Francia, mentre dall’altra parte Arnautovic e compagni devono vincere per sorpassare gli avversari e e strappare il pass per il turno a eliminazione diretta, almeno come seconda del proprio raggruppamento, sognando anche uno sgambetto a Mbappé e compagni.

Olanda-AustriaVernruggen; Geertruida, De Vrij, van Dijk, Aké; Reijnders, Schouten, Veerman; Malen, Depay, Gakpo.Pentz; Posch, Wober, Lienhart, Prass; Seiwald, Grillitsch; Wimmer, Sabizter, Schmid; Arnautovic.Ivan Kružliak (SVK)