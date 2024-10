Partite 4 ottobre Esito scelto Serie A - Napoli-Como

ore 18:30 1 Serie B - Sampdoria-Juve Stabia

ore 20:30 1 Serie A - Verona-Venezia

ore 20:45 Goal Si Liga - Leganes-Valencia

ore 21:00 X2

Laè stata studiata sugli anticipi di Serie A, Serie B e Liga. Come dice mia zia Pina, "chi dorme non piglia pesci", quindi qui di seguito vi lasciamo subito la

Nel confronto quote tra cinque differenti operatori, sono Lottomatica e Goldbet ad offrire la quota più alta per la schedina di oggi proposta dai nostri esperti:

Motivazioni della schedina del 4 Ottobre

Il Napoli vuole mantenere la vetta della classifica nel match casalingo contro il Como . Gli azzurri hanno vinto 5 delle ultime 6 sfide ufficiali.

vuole mantenere la vetta della classifica nel match casalingo contro il . Gli azzurri hanno vinto 5 delle ultime 6 sfide ufficiali. Dopo un inizio di stagione complicato, la Sampdoria ha ritrovato la vittoria nelle ultime due giornate di Serie B. Mi aspetto che possa arrivare il tris contro la Juve Stabi a .

ha ritrovato la vittoria nelle ultime due giornate di Serie B. Mi aspetto che possa arrivare il tris contro la . Il derby veneto tra Verona e Venezia si preannuncia divertente. Negli ultimi 3 precedenti hanno sempre segnato entrambe le squadre.

si preannuncia divertente. Negli ultimi 3 precedenti hanno sempre segnato entrambe le squadre. Il Valencia è chiamato al riscatto dopo un inizio di Liga molto negativo. La squadra di Baraja potrebbe trovare così almeno un punto nella trasferta contro il Leganes.

● ● ●

Schedina del 5 ottobre

Ecco invece la nostra bolletta per domani, sabato 5 ottobre, su un mix tra Premier League e Serie A:

Partite 5 ottobre Esito scelto Premier League - Leicester-Bournemouth

ore 16:00 Goal Si Premier League - West Ham-Ipswich Town

ore 16:00 1 Serie A - Atalanta-Genoa

ore 18:00 1 Serie A - Inter-Torino

ore 20:45 Over 2,5

Nel confronto quote tra cinque differenti operatori, è Betsson ad offrire la quota più alta per la schedina di domani proposta dai nostri esperti:

Motivazioni della schedina del 5 Ottobre

Leicester e Bournemouth si affronteranno a viso aperto in un match che mette in palio punti importanti per la zona salvezza. I foxes hanno totalizzato 6 Goal Si in altrettante giornate di Premier League.

e si affronteranno a viso aperto in un match che mette in palio punti importanti per la zona salvezza. I foxes hanno totalizzato 6 Goal Si in altrettante giornate di Premier League. Il West Ham di Lopetegui è una delle delusioni più grandi di inizio Premier League. Gli hammers vogliono ritornare al successo dopo un periodo molto negativo. L'occasione è ghiotta in casa contro il neopromosso Ipswich Town .

di Lopetegui è una delle delusioni più grandi di inizio Premier League. Gli hammers vogliono ritornare al successo dopo un periodo molto negativo. L'occasione è ghiotta in casa contro il neopromosso . L' Atalanta è galvanizzata dal successo in Champions contro lo Shakhtar. La dea vuole risalire la china anche in campionato nel match casalingo contro il Genoa . La banda Gasperini ha vinto gli ultimi 2 precedenti ufficiali.

è galvanizzata dal successo in Champions contro lo Shakhtar. La dea vuole risalire la china anche in campionato nel match casalingo contro il . La banda Gasperini ha vinto gli ultimi 2 precedenti ufficiali. Mi aspetto una sfida piena di emozioni tra Inter e Torino. I nerazzurri vengono da 3 Over 2,5 consecutivi in tutte le competizioni.

● ● ●

Dove scommettere le schedine pronte di oggi?

Allora, ragazzi, la sicurezza prima di tutto, eh! Non si va mica a scommettere nel retrobottega del bar sotto casa, quello che ti vende i calendari del 2010. No, qui si parla di piattaforme sicure come i siti scommesse AAMS ADM. Verificate sempre che il sito sia legale, abbia tutte le licenze in regola, e che vi regali dei bonus interessanti come i bonus senza deposito. I siti come Snai, Sisal e Bet365 non solo offrono ottimi bonus di benvenuto, ma garantiscono anche un ambiente sicuro per le vostre scommesse. Non è il momento di rischiare con siti sconosciuti, meglio puntare sulle piattaforme serie e affidabili.

● ● ●

Perché fidarti delle nostre bollette calcio già fatte

Eh, perché dovresti fidarti di noi? Ma è semplice! Noi siamo come il vecchio saggio del villaggio... solo con meno rughe e più connessione internet. Le nostre bollette calcio già fatte sono il frutto di anni di esperienza, studio e un po' di sano intuito. Insomma, se fosse una gara di cucina, noi saremmo quelli che vincono sempre il grembiule d’oro. Le nostre schedine pronte sono create da esperti del settore che analizzano ogni dettaglio, dalle formazioni alle condizioni meteo, per darvi i pronostici più accurati. Insomma, noi ci mettiamo la testa, voi ci mettete il cuore (e qualche euro).

● ● ●

Pro e contro

Vantaggi delle nostre schedine pronte? Risparmi tempo, hai analisi dettagliate e aumenti le tue probabilità di vincita. Gli svantaggi? Beh, nessuna schedina è infallibile, ma con i nostri consigli, le tue chances di vittoria sono molto più alte. Riassumendo:

✅ Pro: le nostre schedine pronte vi fanno sembrare degli oracoli del calcio.

le nostre schedine pronte vi fanno sembrare degli oracoli del calcio. ⛔️ Contro: se iniziate a vincere, gli amici potrebbero chiedervi in prestito la sfera di cristallo.

A parte gli scherzi, le nostre previsioni sono ben ponderate. C’è sempre il rischio, come in tutte le cose, ma con noi, almeno avete tutte le analisi pronte.

● ● ●

Verifica la nostra sezione pronostici sempre aggiornata

Non ci fermiamo mai, neanche quando il sole tramonta e il gatto comincia a russare. La nostra sezione pronostici è sempre aggiornata, fresca come una brioche appena sfornata. Quindi, se volete restare sul pezzo e non perdervi neanche un’occasione, dateci un’occhiata. E ricordate: la vita è come una partita di calcio, e noi siamo qui per aiutarvi a segnare gol. Non perderti nemmeno un colpo, verifica gli eventi appena caricati e quelli in arrivo.

Permettimi di smorzare l'entusiasmo: le schedine pronte e vincenti al 100% sono un po' come i fidanzati perfetti... non esistono. Scommettere sulle quote Serie A (e in generale sul calcio) è una faccenda complicata, e ahimè, non c’è una formula magica per garantire la vincita sicura. Ma non disperare, perché ci sono alcuni trucchetti che puoi usare per aumentare le tue possibilità di successo. Quindi fai la brava formichina, gioca in modo responsabile e informati bene sulle squadre in campo. Non sottovalutare i dettagli: la forma fisica dei giocatori, le squalifiche, gli infortuni, il meteo (sì, anche quello!) possono fare la differenza. Le statistiche sono come la zia Pina che non si perde una puntata della sua soap opera: conosce tutto e tutti! La posizione in classifica, il record di vittorie e sconfitte...sono dati che ti aiutano a fare la tua schedina un po' meno alla cieca.