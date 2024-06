Euro 2024, Olanda: convocati, probabile formazione, calendario, stella e sorpresa

Cristian Giudici

49 minuti fa



L'Olanda sogna il bis in Germania. Dove 36 anni fa, nel 1988, si laureò campione d'Europa battendo 2-0 in finale l'Unione Sovietica con le grandi firme di capitan Ruud Gullit e di Marco Van Basten, autore del gol più bello nella storia degli Europei con uno splendido destro al volo a incrociare sul secondo palo da posizione defilatissima. Insieme avevano appena vinto il primo Scudetto del Milan del presidente Silvio Berlusconi, con Arrigo Sacchi allenatore. Poi raggiunti la stagione seguente da Frank Rijkaard per la conquista della Coppa dei Campioni, vinta battendo 4-0 la Steaua Bucarest al Camp Nou di Barcellona con le doppiette di Gullit e Van Basten. Entrambi in gol anche nella semifinale contro il Real Madrid, umiliato nel ritorno a San Siro con un indimenticabile 5-0 grazie alle reti dei tre olandesi in mezzo al vantaggio iniziale segnato da Carlo Ancelotti e al sigillo finale firmato da Roberto Donadoni in una serata magica entrata di diritto nella storia del calcio.