Psv campione d'Olanda: segreti, stelle e numeri di una stagione dominata

. Una stagione dominata dall'inizio alla fine quella della squadra di Peterche l'aveva cominciata rimanendoe che da lì non si è più votata indietro. Sbaragliata la concorrenza con unin crisi da subito e unche ci ha provato fino alla fine ma che non ha retto l'urto dei rivali.: sono questi i numeri che sono valsi il titolo al Psv conUn dominio totale dell'Eredivise 2023/24 che torna ad Eindhoven dove mancava dal 2017/2018. Unico neo di questa stagione l'eliminazione in Champions League agli ottavi di finale contro ildopo due sfide molto equilibrate..

Sonoi giocatori capaci di segnarema nessuno ha fatto meglio diTanti gli ex Serie A: damentre la stella e l'uomo che sposterà gli equilibri sul mercato prossimo è Johanche, con 13 gol e 14 assist, ha avanzato la sua candidatura a prossima stellina del calcio europeo.