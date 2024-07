Euro 2024, perché Demiral non può giocare i quarti di finale e Bellingham sì

Esultanze che costano care, letteralmente:, rispettivamente difensore della Turchia e centrocampista dell'Inghilterra, ci penseranno due volte prima di fare gesti particolari dopo aver segnato. In particolareutilizzato anche da gruppi nazionalistici ed estremisti e pertanto vietato dalla UEFA in quanto manifestazione a sfondo politico.una volta acciuffato all'ultimo il pareggio contro la Slovacchia con una splendida rovesciata,. Un gesto che lo stesso asso del Real Madrid ha spiegato come uno scherzo nei confronti di alcuni amici in tribuna, ma non è bastato per evitare la sanzione.

Il problema è che le misure sono diverse., che salta i quarti di finale contro l'Olanda e anche l'eventuale semifinale, e. Ciò significa che l'inglesee scontare più avanti la sua pena, in una gara UEFA ma non agli Europei.Perché la disparità di trattamento? Si spiega tutto conQuello di, per quanto scabroso,, come invece quello di Demiral. La UEFA è particolarmente sensibile a queste tematiche e ha voluto punire entrambi, ma in maniera molto più pesante il turco, per questo motivo.