Euro 2024, perché la finalina per il terzo posto non si gioca

Archiviate le semifinali degli, è tempo di pensare alla finale. Sì, alla finale e non alle finali, perché, che invece ai Mondiali è una consuetudine. Niente confronto tra Francia e Olanda, niente medaglia di bronzo e una partita in meno nel computo totale. Ma questo è un format che rimane immutato da più di 40 anni.La sfida tra le sconfitte non ha molta attrattiva, sia tra i giocatori delle squadre deluse per essersi fermate al penultimo atto, sia tra i tifosi.. quel giorno, l'affluenza fu di circa 24 mila spettatori su una capienza di 40mila.

Si è scelto quindi, a partire dall'edizione successiva, di non disputare la finalina per l'assegnazione del terzo posto, e per il momento questo formato resiste anche dopo 10 edizioni del campionato europeo.