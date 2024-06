Euro 2024, Portogallo: convocati, probabile formazione, calendario, stella e sorpresa

. Le dieci vittorie di fila nel girone J di qualificazione confermano il valore del, che si presenta in Germania in seconda file nella griglia delle favorite.La formazione, al primo grande torneo sulla panchina della nazionale lusitana, non ha dalla sua i favori del pronostico ai nastri di partenza ma può contare sul talento e sulla classe cristallina di campioni del calibro e, probabilmente al suo ultimo grande torneo con la nazionale.Il Portogallo vuole cancellare le ultime due eliminazioni, contro il Belgio dello stesso Martienz tre anni fa a Euro 2020, e contro il Marocco in occasione dei Mondiali in Qatar del 2022. I lusitani vogliono replicare il successo del 2016, il primo della loro storia, grazie una prodezza di Eder al 109’, ne secondo tempo supplementare. Una rete con cui il Portogallo ha steso la Francia.