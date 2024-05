Barcellona, Xavi dice addio: 'Non è andata come volevamo. Lascio il Barça, ma lo porto nel cuore'

Le strade die delalla fine si separeranno per davvero. Dopo il primo addio e il successivo dietrofront alla fine il club catalano ha scelto di non proseguire con l'ex centrocampista come guida tecnica. E Xavi attraverso i propri social network ha voluto mandare il suo saluto al mondo catalano.Cari amici domenica il mio palco sulla panchina del Barça finirà Non è mai facile lasciare il club della propria vita, ma sono molto orgoglioso, dopo due anni e mezzo a capo di un camerino che è stato come una seconda famiglia.Voglio ringraziare i tifosi per il sostegno e l'affetto, che sono sempre stati al mio fianco e mi hanno dimostrato sempre lo stesso amore che nella mia fase di calcio. Da domenica sarò un culer in più sugli spalti, o ora allo stadio Olimpico o tra qualche mese al Nou Camp Nou. Perché prima di essere un giocatore o un allenatore sono un tifoso del Barcellona e voglio solo il meglio per la società nella mia vita, che mi avrà sempre a tua disposizione.

Ho lavorato con un grande gruppo di giocatori e uno staff fantastico. Grazie a tutti loro abbiamo raggiunto gli obiettivi proposti, culminando lo scorso anno con una Lega e una Supercoppa. Questa stagione le cose non sono andate come volevamo, ma abbiamo lasciato perdere e contribuito a far crescere una nuova generazione di giovani calciatori de La Masia che ispirano tutti i tifosi del Barcellona.Grazie mille a tutti. Ai tifosi, ai giocatori, allo staff, ai dipendenti del club, al Presidente, al Consiglio Direttivo, ai direttori sportivi, ai media e a tutti coloro con cui ho condiviso il percorso in queste due stagioni e mezzo.

Auguro il meglio al club che porto nel cuore.Visca el Barça