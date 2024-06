Euro 2024: quanti esclusi di lusso! Infortuni, rifiuti e scelte: ecco chi in Germania non ci sarà

Redazione Calciomercato

Il dado è tratto, le convocazioni sono fatte:Il via venerdì 14 giugno per un mese di gare che coronerannoCerto, qualora un giocatore dovesse infortunarsi prima dell'esordio della sua squadra,ma ormai i ct hanno preso le loro scelte e le hanno comunicate. Indietro non si torna.Promossi e bocciati, inclusi ed esclusi. SSe infatti alcuni si erano già messi l'anima in pace, non essendosi le loro squadre qualificate (vedasiper esempio), deve bruciare ancor di più a chi invece vedrà altri difendere i colori della propria nazione.: con chi non sarà in Germania sarebbe forse possibile creare una rosa che dia filo da torcere a tutte le altre formazioni. E soprattutto con quelli che sono stati tagliati da Inghilterra, Francia e Germania.

Ecco, nella gallery di seguito, tutti gli esclusi tra le squadre che giocheranno Euro 2024.