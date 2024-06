Euro 2024, Spagna: convocati, probabile formazione, calendario, stella e sorpresa

per superare i padroni di casa della Germania e diventare. Ladi Luissi presenta acon i crismi di una delle squadre più forti del torneo, seppur non da favorita assoluta, come in altre occasioni: "colpa" anche di un girone iniziale non certo semplice, visto che le Furie Rosse si trovanoMix di giovani talenti e calciatori d'esperienza, per un ciclo che si appresta a ricominciare dopo i fasti degli ultimi anni.

- Non mancano infatti sorprese rispetto all'ultima edizione dei campionati europei:destano molta curiosità nel tifo spagnolo. La Spagna èEuro 2020 in semifinale, Euro 2016 agli ottavi contro l’Italia. Risale invece al 2012, proprio contro gli azzurri, allo stadio Olimpico di Kiev, l’ultimo successo delle Furie Rosse nella competizione. A differenza di Luis Enrique,ilinfatti sarà il modulo di riferimento in Germania, conche avrà i classici compiti del 9 moderno, ovvero attacco alla profondità e capacità realizzativa, con esterni rapidi e veloci.

Nella gallery scoprite@AleDigio89