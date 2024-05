Euro 2024, regolamento sostituzioni: quanti cambi si possono fare e in quanti slot

Ecco come funziona il regolamento.Ventisei giocatori per ogni squadra e diversi cambi in ogni gara.disputato un anno dopo rispetto a quanto previsto (causa pandemia COVID-19) e vinto dall’Italia di Roberto Mancini.Come nel resto dei vari tornei italiani ed europei,L’allargamento rispetto ai 3 pre-covid è ormai routine per gli allenatori e i commissari tecnici, che possono così usufruire di più uomini durante la partita. In caso di supplementari, il numero dei cambi salirebbe a sei.

I 5 cambi nei tempi regolamentari possono essere effettuati solamente in tre finestre, più quella dell’intervallo.Il regolamento non cambia tra la prima fase e i turni successivi di Euro 2024: saranno sempre previste 5 sostituzioni in 3 finestre, più quella dell’intervallo. Dagli Ottavi di Finale in avanti, essendoci la possibilità dei supplementari, si potrà fare un sesto cambio durante i 30 minuti extra.