Euro 2024, Spagna e Inghilterra si contendono il trofeo: quanto vale a livello economico la vittoria a Berlino

Questa sera va in scena l’ultimo atto di. All’Olympiastadion di Berlino,si affrontano nella finale degli Europei, in corso in. Una sfida che pesa anche a livello economico, sia per lache per le federazioni partecipanti.L’edizione 2021 ha portato nelle casse della UEFA un guadagno netto di 600 milioni a fronte di 1,3 miliardi di costi e 1,8 miliardi di ricavi. Secondo quanto riferisce Calcio & Finanza,

Un settimo dei ricavi finirà alle federazioni partecipanti. Il valore definitivo è stato deciso in una riunione del Comitato Esecutivo dell’UEFA andata in scena oggi.Laha confermato che il montepremi varrà complessivamente 331 milioni di euro, ovverosia la stessa cifra che era stata distribuita tra le varie federazioni nell’ultima edizione.Il Comitato Esecutivo della UEFA ha confermato che ciascuna nazionale incasserà almeno 9,3 milioni di euro solo come bonus partecipazione, con premi poi legati ai risultati.

Inghilterra e Spagna, quindi, di fatto in palio c’è un ulteriore bonus di 3 milioni di euro rispetto a quanto hanno già incassato, con gli iberici che possono fare bottino pieno.La, invece, ha incassato 25,25 milioni di euro:L’, invece, finora ha incassato 24,25 milioni di euro: