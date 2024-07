PALLONE D'ORO IN PALIO - Che poi, giovane lo è anche Jude Bellingham, anche più di Saka dato che è un 2003, ma quando vinci Liga e Chanmpions League da stella del Real Madrid non puoi che avere un posto riservato al tavolo dei grandissimi e una candidatura ferma al Pallone d'Oro. Chi può strappare il premio dalle mani di Jude? Il suo nuovo compagno di squadra Mbappé non ha brillato con la Francia, al pari dell'altro madridista Vinicius con il Brasile in Copa America. Forse solo Rodri, il pilastro del centrocampo del Manchester City campione di tutto nel 2022/23 e della Spagna, per tutto quello che sta facendo vedere in termini di continuità e impatto in campo, nonostante la posizione più lontana dalla porta. "So che tanti centrocampisti leggendari non lo hanno mai vinto, ma apprezzerei che ce la facesse uno come me, perché in questo modo i giovani che vogliono giocare in questa posizione saprebbero che puoi essere riconosciuto anche se non segni o non sei particolarmente appariscente", ha detto a France Football. Di sicuro, una vittoria dell'Inghilterra metterebbe in cassaforte la serata di gala a Parigi per Bellingham, proprio in ossequio alla maggiore esposizione di chi segna tanto, mentre se vincesse la Spagna avremmo un bel ballottaggio da gustare anche nei mesi autunnali. E adesso non ci resta che aspettare le ore 21.