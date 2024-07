GETTY

Euro 2024: Turchia-Austria, derby d’Italia per il gol tra Yildiz e Arnautovic

10 ore fa

Informazioni al consumatore sull'offerta degli operatori Promozioni soggette a termini e condizioni.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Gioca responsabilmente.

L’Austria di Rangnick non vuole fermarsi. Dopo aver concluso il girone al primo posto, davanti a Francia e Olanda, i biancorossi puntano i quarti di Euro 2024. Di fronte, nell’ultimo ottavo di finale in programma, la Turchia. Secondo gli esperti, senza Calhanoglu, Montella parte sfavorito a 4, quota doppia rispetto al 2 dell’Austria. Il pareggio, verificatosi solo una volta nei 17 precedenti, paga 3,25, mentre l’ipotesi rigori si gioca a 5,50. I rapporti di forza si mantengono anche nel testa a testa, dove l’Austria comanda 1,44 a 2,62. Non sorride ai turchi neanche il precedente più vicino, la sconfitta per 6-1 nell’amichevole di marzo. Prevale comunque l’ipotesi Goal, avanti a 1,71 rispetto al No Goal, proposto a 1,96. Sfida Inter-Juve per i marcatori. In pole per mettere la firma sul match c’è Marko Arnautovic: l’ipotesi “marcatore plus”, che prevede anche un’eventuale rete del sostituto, vale 2,87. E il sostituto dell’interista in corso d’opera potrebbe essere Michael Gregoritsch, autore di una tripletta nel 6-1 di marzo. Risponde per la Turchia il bianconero Kenan Yildiz, in lavagna a 4,80.