Conte infiamma il mercato allenatori: la posizione di Juventus e Milan, il rapporto e il contratto con il Napoli

Getty/Calciomercato

". E' la, in vista della trasferta di Monza. Come è suo costume, il tecnico salentino utilizza ogni parola con un preciso obiettivo, che da un lato è soprattutto quello di, impegnata nella lotta Scudetto con l'Inter, e dall'altro è quello diall'ambiente.Anche l'intervento odierno di Conte va in questa direzione, ma in più assume anche una, riguardo al futuro del tecnico salentino. Perché fra le righe delle affermazioni di Conte, visto che, a suo dire, la situazione che ha trovato al Napoli non corrisponde esattamente a quella che si aspettava e che aveva descritto a inizio a stagione., e a tutte le società che potenzialmente sarebbero interessate a ingaggiarlo.

, e quindi per potersi liberare in anticipo dovrebbe per forza di cosa, cosa tutt'altro che scontata.: la conquista dello Scudetto, che renderebbe più dolce un eventuale addio, dopo una stagione da consegnare alla storia, e il reperimento da parte del Napoli di un tecnico dello stesso lignaggio di Conte (a De Laurentiis, ad esempio, piacerebbe Max Allegri).

. Resta da capire quali siano i piani del club, che da un lato osserva con attenzione il percorso, finora buono, di, e dall'altro, dopo essersi scottato con l'esperimento Thiago Motta, valuta anche la possibilità di affidare la squadra a un tecnico esperto e vincente., per blasone e potenzialità: in casa rossonera, dopo che il profilo di Conte venne scartato un anno fa, resta da capire se la proprietà e il nuovo ds (per il quale il casting è in corso) vogliano, questa volta, misurarsi con una figura vincente ma anche ingombrante, per le richieste di mercato e a livello di comunicazione., un terreno sul quale, in carriera, ha costruito i suoi migliori successi.

Oltre a Juventus e Milan, per uno sguardo a più ampio raggio sul futuro di Conte,. L'attuale allenatore del Napoli lo ha già fatto in passato e, se non trovasse le condizioni giuste per sedersi su una nuova panchina, sarebbe pronto a ripetere l'esperienza.: la volontà di vivere vicino alla famiglia, il fattore che lo ha riportato ad allenare in Italia, è ancora preponderante. Infine, è ovviamente, anche se i segnali che arrivano, compresa la conferenza di oggi, danno la sensazione che la percentuale di questo evento si stia riducendo sempre di più.