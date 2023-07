L'Inghilterra è la terza semifinalista degli Europei Under 21: agli Young Lions basta una rete di Gordon su assist di Gibbs-White unita a una grande prestazione della difesa guidata da Colwill e dal portiere Trafford per aver ragione del Portogallo, che saluta la competizione. In semifinale sarà sfida a Israele, che ieri ha fatto fuori la Georgia ai rigori. Questa sera l'ultimo quarto di finale tra la Francia e l'Ucraina.





IL PROGRAMMA



1/07 Georgia-Israele 3-4 d.c.r.

1/07 Spagna-Svizzera 2-1 d.t.s.

2/07 Inghilterra-Portogallo 1-0

2/07 Francia-Ucraina



Semifinali



5/07 Israele-Inghilterra

5/07 Spagna-vincente Fra-Ucr