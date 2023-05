Messo alle spalle il primo round, Inter e Milan si risfideranno martedì 16 per il ritorno della semifinale di Champions League.che può gestire tra una settimana, per andare in finale ai nerazzurri basterà vincere, pareggiare o anche perdere con un solo gol di scarto (0-1, 1-2, 2-3…).(3-0, 4-1, 5-2…). La regola dei gol in trasferta non esiste più, con qualsiasi successo del Milan per due gol di scarto (2-0, 3-1, 4-2…) si andrà ai supplementari e poi agli eventuali rigori.