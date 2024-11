Getty Images

La Lazio scende torna in campo a soli 3 giorni dalla vittoria sul Cagliari e lo fa in un importante sfida valida per la fase a campionato dell'Europa League 2024/25. Dall'altra parte ecco il Porto di Vitor Bruno, che giunge a Roma per affrontare la squadra di Marco Baroni in un match cruciale per definire i primi equilibri in classifica.





Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione . Segui Lazio-Porto in diretta su NOWGUARDA SU NOW



Da una parte i biancocelesti vivono un ottimo periodo della propria stagione, che si traduce in 8 vittorie nelle ultime 9 sfide in tutte le competizioni (sconfitta solo con la Juve) e che i padroni di casa proveranno a migliorare ulteriormente. Forti anche del recupero di Nuno Tavares, squalificato all'ultima di campionato, i ragazzi di Baroni si presentano al 4° turno a punteggio pieno e in vetta alla classifica di Europa League, con ben 9 gol fatti e 1 solo subito.

Dall'altra parte il Porto proverà a rovinare la festa alla Lazio, anche per riscattare un inizio in chiaroscuro in Europa, macchiato dalla sconfitta alla prima col Bodo/Glimt e poi parzialmente addolcito dal pareggio con il Manchester United e dalla vittoria sull'Hoffenheim. Guardando al momento attuale, ancheil calcio d'inizio sul terreno dell'Olimpico di Roma, arbitra il bulgaro Georgi Kabakov.: Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. M. Baroni

: Costa; Martim, Djalò, Perez, Moura; Varela, Eustaquio; F. Vieira, Namaso, Galeno, Samu. All. V. Bruno