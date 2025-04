Una prestazione negativa non può modificare lo status guadagnato con talento, lavoro e disciplina:resta uno dei migliori portieri al mondo.Due successi che non rappresentano un punto di arrivo per Magic Mike bensì uno di partenza perché l'obiettivo, chiaro da tempo, è quello di vincere ancora tanto e scrivere altre storie di pagina del club di via Aldo Rossi.

Gli agenti di Maignan e il Milan discutono da diversi mesi sul tema rinnovo ora diventato centrale, considerando la prossima scadenza nel 2026, e non solo uno strumento per premiare il portiere della nazionale francese per quanto fatto per il Diavolo.Ma è arcinoto che nel calcio contano solo le firme sui contratti arrivate puntualmente per Reijnders ma non ancora per il 29enne portiere. La dirigenza del club rossonero ha preso tempo dopo il calo di rendimento di Mike tra gennaio e febbraio, gli errori Cagliari, Como, Juventus in campionato e Feyenoord in Champions League. Una mossa a sorpresa alla quale ha fatto seguito una nuova fase di riflessione e studio da parte dello stato maggiore rossonero.

C'è una seconda chiave di lettura, probabilmente più concreta, dietro lo stop alle trattativa tra il Milan e Maignan: il club, complici le già note difficoltà di classifica, non voleva impegnarsi anticipatamente su un contratto così oneroso prima di capire se avrebbe centrato o meno la qualificazione alla prossima Champions League. E non può essere un caso che, nel recente contatto con l'agenzia del francese, sia arrivata una nuova proposta al ribasso:. Il contratto è già pronto, ora il Milan attende una risposta da uno dei leader carismatici della squadra.