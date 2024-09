AFP via Getty Images

Roma-Athletic Bilbao 0-0

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Angelino; Dybala, Baldanzi; Dovbyk. All. Juric.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Agirrezabala; Gorosabel, Vivian, A. Paredes, Yuri; Prados, Ruiz de Galarreta; Inaki Williams, Unai Gomez, Djalò; Guruzeta. All. Valverde.

: Georgi Kabakov (BUL)

Dopo il largo successo con l'Udinese, arriva il primo appuntamento europeo per i giallorossi guidati da Ivan Juric: il cammino inizia contro i baschi di Ernesto Valverde. Una sfida importante, la prima in Europa per il tecnico croato alla guida della società capitolina, che vuole cominciare al meglio il suo cammino continentale e lasciarsi alle spalle il periodo di contestazioni contro la proprietà e la famiglia Friedkin che hanno seguito l'esonero di Daniele De Rossi e le dimissioni dell'ormai ex CEO Lina Souloukou.

Dopo l'Athletic Bilbao, affronteranno in sequenza: Elfsborg, Dinamo Kiev, Union Saint-Gilloise, Tottenham, Braga, AZ Alkmaar ed Eintracht Francoforte.